Индия и ЕС подписали соглашение для помощи индийским студентам в Европе

Индия и Евросоюз (ЕС) подписали соглашение о мобильности для помощи индийским студентам и квалифицированным специалистам. Соглашение также направлено на содействие безопасной миграции, сообщила The Economic Times.

Соглашение было заключено на саммите между премьер-министром Нарендрой Моди и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. «Этот договор откроет новые возможности для индийских студентов и рабочих в ЕС»,— заявил господин Моди.

По словам госпожи фон дер Ляйен, в Индии откроется первый юридический центр ЕС. Она отметила, что организация станет единым центром поддержки индийских специалистов, которые хотят переехать в Европу. Мера благотворно скажется на дружбе народов Евросоюза и Индии, добавила глава ЕК.

Сегодня Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле. По словам господина Моди, договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. Работу над соглашением начали в 2007 году. Ожидается, что соглашение вступит в силу в течение года и приведет к снижению или отмене большинства действующих сейчас пошлин в двусторонней торговле.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «От Нью-Дели до Брюсселя».