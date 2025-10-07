Минкультуры поучаствует в восстановлении «Ленфильма» после передачи студии Петербургу

Министерство культуры России будет принимать участие в разработке кризисного плана по восстановлению киностудии «Ленфильм». Передача студии в собственность Санкт-Петербурга не означает, что федеральное ведомство откажется от поддержки предприятия, заявила министр Ольга Любимова.

«Все, что касается долгов – сложнее, — сказала министр. — Конечно, отдельной строчки в Министерстве культуры на погашение долгов не существует, но <...> это не отменяет того, что кризисный план мы будем помогать нашим коллегам создавать вместе, как и перечень мероприятий, который должен поддержать в дальнейшем ее (киностудии. — "Ъ") коммерческую деятельность» (цитата по «Интерфаксу»).

Ольга Любимова уточнила, что Минкульт будет помогать «Ленфильму» в кинопроизводстве, организации фестивальной деятельности и других направлениях работы студии.

30 сентября «Ленфильм» сообщил, что развитием киностудии теперь займется губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Согласно пресс-релизу, поддержку чиновнику окажут федеральные органы и институты поддержки кино. Переходу киностудии под управление городских властей предшествовали 12 лет финансовых проблем. В 2013 году «Ленфильм» взял у ВТБ кредит на 1,5 млрд руб., к 2020 году сумма долга увеличилась до 2,2 млрд руб. Студия получила деньги на погашение задолженности из госбюджета.