Минпромторг назвал прогноз по параллельному импорту в 2025 году неактуальным

Минпромторг России пересмотрел прогнозы по объемам параллельного импорта в 2025 году. Первоначальный ориентир в $25 млрд утратил актуальность, поскольку наблюдается устойчивая тенденция к сокращению поставок без согласия правообладателей. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Антон Алиханов.

По данным Федеральной таможенной службы, за период с января по ноябрь 2025 года объем параллельного импорта составил $20,9 млрд, что на 45% меньше аналогичного периода 2024-го.

Минпромторг прогнозирует дальнейшее сокращение параллельного импорта в 2026 году. По словам господина Алиханова, основная задача — последовательное замещение этого канала за счет развития отечественного производства и увеличения поставок из дружественных государств.

Перечень товаров для параллельного импорта регулярно корректируют с учетом интересов потребителей и потребностей промышленности. Из списка могут, в частности, убрать косметику, радиоэлектронику и продукцию легкой промышленности. Любые изменения вводятся с целью обеспечения стабильности рынка и предотвращения дефицита, заверил министр.

Согласно оценкам Минпромторга, в 2025 году объем параллельного импорта в среднем снизился до $2 млрд в месяц против $4 млрд в начале действия механизма.