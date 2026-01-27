Бывшим топ-менеджерам и владельцу уфимского банка ПТБ запретили покидать страну

Арбитражный суд Башкирии по заявлению государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов» установил запрет на выезд из страны бывшим членам наблюдательного совета банка ПТБ Марине Юрковской и Камилю Галимову, члену правления Дамиру Гадиеву и бенефициару Ильдару Мухаметдинову.

Как сообщила пресс-служба АСВ, суд также арестовал их имущество в пределах 152,8 млн руб. и запретил регистрационные действия с ранее отчужденным ответчиками имуществом.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», ПТБ, зарегистрированный в Уфе в декабре 1993 года потерял лицензию на проведение банковских операций в апреле прошлого года. Центробанк принял это решение из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. В мае прошлого года АСВ сообщало, что вкладчики ПТБ получили 80% страхового возмещения на сумму более 4,5 млрд руб. В июле арбитражный суд Башкирии признал банк банкротом.

В январе АСВ подало в арбитражный суд Башкирии заявление о взыскании более 152 млн руб. убытков с Марины Юрковской, Камиля Галимова, Дамира Гадиева и Ильдара Мухаметдинова.

Олег Вахитов