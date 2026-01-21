С бывших топ-менеджеров уфимского банка взыскивают более 152 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Башкирии заявление о взыскании более 152 млн руб. убытков с бывших членов наблюдательного совета банка ПТБ — Марины Юрковской и Камиля Галимова, а также члена правления Дамира Гадиева и бенефициара Ильдара Мухаметдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы АСВ, ответчики допустили выдачу кредитов организации, которая не имела возможности выполнить свои обязательства.

Заявление подано в рамках конкурсного производства ПТБ, в ходе которого были выявлены нарушения, связанные с принятием решений о кредитовании.

ПТБ, зарегистрированный в Уфе в декабре 1993 года потерял лицензию на проведение банковских операций в апреле прошлого года. Центробанк принял это решение из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора, а также требований в области противодействия легализации доходов и финансированию терроризма. В мае АСВ сообщало, что вкладчики ПТБ получили 80% страхового возмещения на сумму более 4,5 млрд руб. В июле арбитражный суд Башкирии признал банк банкротом.

Олег Вахитов