В Британии пабам выделили поддержку на $140 млн после протестов их владельцев

Правительство Великобритании объявило о мерах поддержки пабов после активной критики повышения налога на коммерческую недвижимость. В частности, с апреля пабы получат льготу, предполагающую снижение нового налога на 15%, а затем его ставка будет заморожена на два года. Также будет запущена программа развития бизнеса на центральных улицах городах, которая тоже предусматривает помощь пабам.

«Правительство признает сложности, с которыми столкнулась индустрия, и жизненно важную роль, которую (пабы.— “Ъ”) играют в создании сильных местных сообществ»,— сказала министр финансов Рейчел Ривз. В заявлении правительства не говорится о том, какие суммы будут выделены на эти меры поддержки, но ранее британские СМИ писали о £100 млн ($137 млн). В заявлении сообщается, что благодаря мерам поддержки средний паб сможет сэкономить £1,65 тыс. ($2,3 тыс.) в 2026/27 финансовом году.

Об увеличении налога на коммерческую недвижимость объявили в ноябре. Владельцы пабов говорят, что повышение налога будет стоить им несколько тысяч фунтов в год. В декабре многие из них в знак протеста стали заявлять, что больше не будут обслуживать парламентариев-лейбористов, так как именно их партия одобрила повышение. К этой кампании присоединилось более 1,4 тыс. пабов.

Яна Рождественская