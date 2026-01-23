1400 пабов не пускают парламентариев-лейбористов из-за повышения налога

Более 1400 пабов и ресторанов в Великобритании объявили, что отказываются обслуживать парламентариев от Лейбористской партии. Это стало ответом на повышение налога на коммерческую недвижимость. Владельцы пабов говорят, что повышение налога будет стоить им несколько тысяч фунтов в год.

Об увеличении налога объявили в ноябре. Пабы начали заявлять о том, что не будут пускать парламентариев-лейбористов, в середине декабря, незадолго до Рождества. По данным отраслевой ассоциации UKHospitality, из-за повышения налога средняя арендная плата для заведения увеличится в 2026 году на £1,4 тыс. (около $1,9 тыс.), а далее будет повышаться дополнительно и может превышать нынешнюю на £7 тыс. ($9,4 тыс.) в год. Кроме того, правительство отменило некоторые льготы, введенные во время пандемии COVID-19 для поддержки для пабов и ресторанов.

Как пишут британские СМИ, в итоге правительство лейбористов готово пойти на уступки — ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено об отмене повышения налога на коммерческую недвижимость. «По какой-то причине это нашло отклик у публики. Возможно, всех просто забавляло упоминание, что им запрещено сюда приходить»,— отметил один из инициаторов кампании Энди Леннокс, владелец паба The Old Thatch на юге Англии. Некоторые парламентарии-лейбористы раскритиковали кампанию: так, Том Хейс заявил, что она подрывает инклюзивность местного бизнеса, и призвал «убрать политику» из пабов, особенно на Рождество.

Яна Рождественская