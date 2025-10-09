Белгородского бизнесмена Тебекина освободили от наказания за растрату

Московский областной суд изменил приговор, который был вынесен белгородскому предпринимателю Владимиру Тебекину этим летом, следует из картотеки дел. Напомним, он тогда был признан Красногорским райсудом виновным в растрате имущества белгородского предприятия энергомашиностроения ЗАО «Энергомаш — БЗЭМ» и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и ему было назначено 5 лет и 9 месяцев колонии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Защитник предпринимателя Юрий Шевяков пояснил «Ъ-Черноземье», что областной суд освободил Тебекина от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности. Однако он все еще остался под стражей, так как является обвиняемым по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы).

В основу уголовного дела о растрате легла история смены собственника крупного предприятия «Энергомаш» в 2013–2014 годах (в 2020-м его приобрела Объединенная металлургическая компания предпринимателя Анатолия Седых). Тогда завод, совладельцем которого выступала администрация Белгорода, перешел под контроль ООО «Индустрия», принадлежащего Татьяне Тебекиной и Владимиру Захарову — партнеру владельца крупного белгородского агрохолдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого (впоследствии господин Бобрицкий стал основным совладельцем «Энергомаша»). Как полагает следствие, имущество завода было передано безвозмездно, а подсудимые вместе с другими лицами растратили активы, нанеся региональным властям ущерб в 672 млн руб. По версии МВД, основная часть, по сути, похищенного имущества была впоследствии легализована через подконтрольные коммерческие организации.

Владимир Тебекин не признал вину. Он также отрицает, что занимает высшее положение в преступной иерархии.

Владимир Зоркий