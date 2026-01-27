Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на четыре секунды к «ядерной полуночи»

Стрелки «Часов Судного дня» 23 января передвинули на четыре секунды вперед. Теперь от «ядерной полуночи» человечество отделяют символические 85 секунд. Это ближе, чем когда-либо, заявила гендиректор журнала Чикагского университета «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл.

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

«Человечество не добилось достаточного прогресса в борьбе с экзистенциальными рисками, которые угрожают всем нам»,— сказала госпожа Белл (трансляция велась на YouTube-канале «Бюллетеня ученых-атомщиков»).

«Бюллетень ученых-атомщиков» объявляет время на «Часах Судного дня» ежегодно. В прошлом году стрелки перевели на секунду вперед и установили на 89 секундах до полуночи. Традиция началась в 1947 году. Время, оставшееся на часах до полуночи, символизирует уровень напряженности в мире и прогресс в развитии ядерного вооружения. Полночь олицетворяет момент ядерного катаклизма. Дальше всего от катаклизма стрелки были 35 лет назад — в 1991 году их установили за 17 минут до полуночи.