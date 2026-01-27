Армения договорилась об импорте сжиженного газа через Азербайджан

В Армению будет поставляться сжиженный газ и битум через Азербайджан. Стороны достигли договоренности сегодня, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

«Наши предприниматели уже могут воспользоваться этой возможностью»,— написал господин Папоян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению в октябре, после того, как стороны подписали парафированное соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Первым таким грузом стало казахстанское зерно, доставленное в Армению. Первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре. Она включала 1220 тонн бензина марки АИ-95.

