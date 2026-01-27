Reuters: месторождение Тенгиз к 7 февраля возобновит менее половины от нормы добычи нефти

Крупнейшее месторождение Казахстана Тенгиз к 7 февраля возобновит 46% от нормы своей добычи нефти, сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. На месторождении проходят восстановительные работы после пожара, произошедшего 18 января.

По словам одного из источников агентства, к 5 февраля на месторождении ожидается добыча 33 тыс. т нефти в сутки (около 260 тыс. баррелей), что составляет 26% от обычного уровня. Как сообщил другой источник, к 7 февраля суточная добыча должна достигнуть 57 тыс. т (около 435 тыс. баррелей) — 46% от нормы.

Месторождение Тенгиз — одно из крупнейших в Казахстане и в мире. Добычу на нем ведет «Тенгизшевройл», акционерами которого являются «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и «Лукойл» (5%).

По мнению собеседников агентства, месторождение вряд ли сможет вернуться к прежним объемам добычи топлива. Так, по словам одного из источников, к середине февраля добыча нефти в Тенгизе может достичь 670 тыс. баррелей в сутки, что значительно ниже показателей в начале 2025 года.

26 января на казахстанском месторождении возобновили добычу топлива спустя неделю после аварии. 18 января на месторождении загорелся трансформатор турбины GT-9.3. «Тенгизшевройл» приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км месторождении Королевское, на 7–10 дней. Минэнерго Казахстана проводит расследование.