«Яблоко» подключилось к борьбе за мемориальную табличку Анны Политковской

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков установил временную табличку в память об Анне Политковской после того, как неизвестные в седьмой раз уничтожили мемориал у ее дома на Лесной улице. Об этом «Ъ» сообщил председатель московского отделения партии Кирилл Гончаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Партия «Яблоко» Фото: Партия «Яблоко»

Господин Гончаров рассказал также, что сейчас в партии обсуждается идея установить постоянное наблюдение за мемориалом для противодействия последующим актам вандализма.

Изначальную табличку на фасаде дома 8/12 на Лесной улице разбили 18 января. На ней было написано: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». Впоследствии Тверской суд Москвы признал виновным в этом правонарушении Александра Филиппова. Он был оштрафован на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Согласно материалам дела, мужчина утверждал, что табличку он разбил случайно: «Решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась».

Уже на следующий день после уничтожения первой таблички временную замену из пенокартона установили активисты ликвидированной партии «Гражданская инициатива». Зампредседателя ее московского отделения Илья Крестьянинов сообщил «Ъ», что впоследствии к ним стали обращаться небезразличные граждане, желающие присоединиться к их акции. Из них был организован чат, члены которого затем неоднократно восстанавливали мемориал.

Господин Крестьянинов также рассказал, что один раз активисты столкнулись на Лесной с женщиной, представившейся жительницей дома. Она призналась, что после уничтожения первой таблички лично боролась с ее временными экземплярами. Женщина утверждала, что Анна Политковская держала в доме конспиративную квартиру, но на постоянной основе в нем не проживала. Она обвинила активистов в «проплаченности» и обратила внимание на отсутствие у них разрешения на установку новых табличек.

Анна Политковская работала в «Новой газете» с 1999 года. Журналистка неоднократно выезжала в районы боевых действий, а также занималась правозащитной деятельностью. В октябре 2007 года ее застрелили в лифте дома на Лесной. Заказчик убийства до сих пор не найден.

Степан Мельчаков