«Яблоко» подключилось к борьбе за мемориальную табличку Анны Политковской

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков установил временную табличку в память об Анне Политковской после того, как неизвестные в седьмой раз уничтожили мемориал у ее дома на Лесной улице. Об этом «Ъ» сообщил председатель московского отделения партии Кирилл Гончаров.

Господин Гончаров рассказал также, что сейчас в партии обсуждается идея установить постоянное наблюдение за мемориалом для противодействия последующим актам вандализма.

Изначальную табличку на фасаде дома 8/12 на Лесной улице разбили 18 января. На ней было написано: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». Впоследствии Тверской суд Москвы признал виновным в этом правонарушении Александра Филиппова. Он был оштрафован на 1 тыс. руб. за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Согласно материалам дела, мужчина утверждал, что табличку он разбил случайно: «Решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась».

Уже на следующий день после уничтожения первой таблички временную замену из пенокартона установили активисты ликвидированной партии «Гражданская инициатива». Зампредседателя ее московского отделения Илья Крестьянинов сообщил «Ъ», что впоследствии к ним стали обращаться небезразличные граждане, желающие присоединиться к их акции. Из них был организован чат, члены которого затем неоднократно восстанавливали мемориал.

Господин Крестьянинов также рассказал, что один раз активисты столкнулись на Лесной с женщиной, представившейся жительницей дома. Она призналась, что после уничтожения первой таблички лично боролась с ее временными экземплярами. Женщина утверждала, что Анна Политковская держала в доме конспиративную квартиру, но на постоянной основе в нем не проживала. Она обвинила активистов в «проплаченности» и обратила внимание на отсутствие у них разрешения на установку новых табличек.

Анна Политковская работала в «Новой газете» с 1999 года. Журналистка неоднократно выезжала в районы боевых действий, а также занималась правозащитной деятельностью. В октябре 2007 года ее застрелили в лифте дома на Лесной. Заказчик убийства до сих пор не найден.

Степан Мельчаков

Фотогалерея

Дело об убийстве Анны Политковской

Журналистка Анна Политковская в 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет»

Журналистка Анна Политковская в 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С 1999 года работала в «Новой газете». Неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе. В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост»

С 1999 года работала в «Новой газете». Неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе. В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост»

Фото: Ivan Sekretarev / AP

Активно занималась правозащитной деятельностью. Написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России»

Активно занималась правозащитной деятельностью. Написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России»

Фото: Юрий Машков / ТАСС

7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября она была похоронена на столичном Троекуровском кладбище

7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября она была похоронена на столичном Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к преступлению&lt;br> На фото: цветы у дома, где жила и была убита журналистка

Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к преступлению
На фото: цветы у дома, где жила и была убита журналистка

Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин  /  купить фото

27 августа 2007 года генпрокурор Юрий Чайка объявил об аресте 10 подозреваемых. Обвинения в итоге предъявили уроженцам Чечни братьям Ибрагиму (на фото слева) и Джабраилу (справа) Махмудовым. По версии следствия, они помогали убийце. Еще одним задержанным стал экс-сотрудник столичного УБОПа Сергей Хаджикурбанов

27 августа 2007 года генпрокурор Юрий Чайка объявил об аресте 10 подозреваемых. Обвинения в итоге предъявили уроженцам Чечни братьям Ибрагиму (на фото слева) и Джабраилу (справа) Махмудовым. По версии следствия, они помогали убийце. Еще одним задержанным стал экс-сотрудник столичного УБОПа Сергей Хаджикурбанов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

В ходе прений обвинение заявляло о причастности к убийству чеченца Лом-Али Гайтукаева (дядя Махмудовых). Он был также задержан

В ходе прений обвинение заявляло о причастности к убийству чеченца Лом-Али Гайтукаева (дядя Махмудовых). Он был также задержан

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

19 февраля 2008 года обвиняемые были оправданы присяжными и освобождены из-под стражи, но позже Военная коллегия Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры отменила оправдательный приговор из-за «многочисленных нарушений»&lt;br> На фото: Ибрагим Махмудов (слева), Сергей Хаджикурбанов (второй слева) и Джабраил Махмудов (справа)

19 февраля 2008 года обвиняемые были оправданы присяжными и освобождены из-под стражи, но позже Военная коллегия Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры отменила оправдательный приговор из-за «многочисленных нарушений»
На фото: Ибрагим Махмудов (слева), Сергей Хаджикурбанов (второй слева) и Джабраил Махмудов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Стенин  /  купить фото

В августе 2011 года по подозрению в организации убийства был задержан и арестован бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков (справа). Он заключил сделку со следствием и назвал одним из заказчиков убийства бизнесмена Бориса Березовского. 14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам

В августе 2011 года по подозрению в организации убийства был задержан и арестован бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков (справа). Он заключил сделку со следствием и назвал одним из заказчиков убийства бизнесмена Бориса Березовского. 14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

24 июля 2013 года в Мосгорсуде началось новое рассмотрение дела Гайтукаева, Махмудовых и Хаджикурбанова, но 14 ноября коллегия присяжных была распущена. 27 января 2014 года рассмотрение дела возобновилось На фото: обвиняемые Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов

24 июля 2013 года в Мосгорсуде началось новое рассмотрение дела Гайтукаева, Махмудовых и Хаджикурбанова, но 14 ноября коллегия присяжных была распущена. 27 января 2014 года рассмотрение дела возобновилось На фото: обвиняемые Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

20 мая 2014 года присяжные признали виновными всех фигурантов дела. Снисхождение, как решили народные заседатели, заслужил только один из подсудимых Ибрагим Махмудов (на фото слева), который, по версии СКР, следил за журналисткой

20 мая 2014 года присяжные признали виновными всех фигурантов дела. Снисхождение, как решили народные заседатели, заслужил только один из подсудимых Ибрагим Махмудов (на фото слева), который, по версии СКР, следил за журналисткой

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июне 2014 года Мосгорсуд вынес приговор. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления (слева направо): киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо

В июне 2014 года Мосгорсуд вынес приговор. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления (слева направо): киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

14 ноября 2023 года стало известно, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства Политковской, был помилован за участие в военной операции на Украине. Лом-Али Гайтукаев скончался в 2017 году в тюремной больнице в Вологде. Также не дожил до освобождения один из его племянников — Ибрагим Махмудов. Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу

14 ноября 2023 года стало известно, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства Политковской, был помилован за участие в военной операции на Украине. Лом-Али Гайтукаев скончался в 2017 году в тюремной больнице в Вологде. Также не дожил до освобождения один из его племянников — Ибрагим Махмудов. Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

