Республиканцы пошли по переделу

Демократы и республиканцы США уже начали подготовку к промежуточным выборам в Конгресс в 2026 году. В битве за Палату представителей первые пока немного впереди. В этой ситуации правящая Республиканская партия развернула кампанию по перекройке избирательных округов таким образом, чтобы это принесло ей дополнительные мандаты. Демократы не могут эффективно противостоять этому, поскольку в контролируемых ими штатах нарезкой округов занимаются в основном независимые комиссии. С подробностями из Вашингтона — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charlie Riedel / AP Фото: Charlie Riedel / AP

Хотя до выборов в Конгресс еще полтора года, Республиканская партия США начала активную подготовку к ним, делая все возможное для того, чтобы сохранить контроль над обеими палатами. Сейчас в 100-местном Сенате 53 республиканца, а в Палате представителей — 219 из 435 конгрессменов. Традиционно партия президента теряет места на промежуточных выборах в нижней палате, и это, казалось бы, должно стать преимуществом для демократов. Сейчас, по консенсус-прогнозу, демократам почти гарантированы 206 мест, республиканцам — 208, а 21 место является спорным. Согласно исследованию известного электорального аналитика Джорджа Эллиота Морриса, на текущий момент республиканцы незначительно — на 2,3 процентного пункта — уступают демократам в потенциальной схватке за нижнюю палату.

На этом фоне консерваторы решили задействовать административный ресурс и прибегнуть к так называемому джерримендерингу (gerrymandering) — изменению границ избирательных округов для достижения оптимального результата на выборах.

Первым штатом, где они применили эту тактику, стал глубоко «красный» (республиканский) Техас.

В последние шесть месяцев местные законодатели-консерваторы, по замечанию The New York Times (NYT), под «горькими и беспомощными» взглядами демократов перерисовывали избирательную карту штата. 30 июля профильный комитет Палаты представителей штата опубликовал проект новой карты. Она по-другому разделяет округа в тех районах Хьюстона, Остина и Далласа, которые традиционно тяготеют к демократам. Такой передел дает республиканцам почти 100% шансов на получение пяти дополнительных мест в 2026 году.

Как отмечает Texas Tribune, если при нынешних границах в 2024 году республиканцы получили 66% из 38 техасских мест в Палате представителей США, то новая карта призвана увеличить эту долю до 79%.

Учитывая, что республиканцы взяли контроль над Палатой представителей в 2024 году, опередив демократов всего на пять мест, только одно перераспределение голосов в Техасе значительно повышает их шансы на удержание большинства.

Близкий к президенту США источник NYT, пожелавший остаться анонимным, заявил газете, что тактика Белого дома — «максимальная война всегда и повсюду».

По данным газеты, президент Дональд Трамп и его союзники уже оказывают значительное давление на другие контролируемые республиканцами штаты, чтобы те последовали примеру Техаса и пересмотрели свои карты, увеличив тем самым потенциальное число мест для партии. Среди таких штатов — Миссури, Флорида, Индиана, Нью-Гемпшир и Огайо.

Вокруг подходов республиканцев в Техасе уже развернулась масштабная политическая битва. Во-первых, законодатели-демократы штата решили предпринять отчаянную попытку не допустить принятия документа. Хотя республиканцы в нижней палате штата занимают большинство (88 мест из 150), для прохождения предложения необходим кворум на заседании — 2/3, или 100 законодателей. Более полсотни конгрессменов-демократов в итоге сознательно покинули штат, по данным The Hill. За отсутствие на заседании им уже грозят уголовное преследование и даже потеря мест. Губернатор Техаса Грег Эбботт приказал местным силам правопорядка определять местонахождение парламентариев и арестовывать их.

Техасские демократы сейчас находятся в таких демократических штатах, как Иллинойс и Нью-Йорк, где их, конечно, не смогут арестовать техасские власти. Но эксперты сходятся во мнении: максимум, что парламентарии смогут сделать,— это ненадолго отложить утверждение новой карты. Тактика лишения кворума уже применялась в Техасе дважды за последние 25 лет — в 2003 и 2021 годах, но оба раза в долгосрочной перспективе демократы проигрывали, а республиканцы в итоге добивались проведения своих реформ.

В ответ на действия Техаса губернаторы таких демократических штатов, как Нью-Йорк и Калифорния, объявили о намерении применить зеркальные «ответные меры».

У Калифорнии сейчас 52 места в Палате представителей, у Нью-Йорка — 26, из них 43 и 19 соответственно — за демократами. При пересмотре в Калифорнии пять-шесть мест можно сделать более конкурентными для республиканцев, ссылается на подсчеты экспертов Los Angeles Times. В Нью-Йорке можно гарантировать демократам 22 места вместо нынешних 19.

Однако даже среди демократов нет полного единства: в Калифорнии, Нью-Йорке и некоторых других демократических штатах, в отличие от республиканских, нарезкой округов занимаются независимые комиссии, которые могут отвергнуть такие предложения, как уже случалось не раз. Чтобы вернуть партийным лидерам контроль над этим процессом, требуется изменение конституций штатов, а это процесс долгий, требующий одобрения избирателей. В других ключевых штатах, например в Висконсине, агрессивному джерримендерингу мешает Верховный суд.

Еще один тренд, который оказывает негативное влияние на распределение мест в Палате представителей США,— это внутренняя миграция. В 2020 году, по данным переписи населения США, Техас стал одним из главных бенефициаров «перераспределения мест»: штат получил два новых кресла в Конгрессе, а Флорида — одно. Калифорния и Нью-Йорк, наоборот, потеряли по одному месту. Сотни тысяч американцев ежегодно переезжают в такие штаты, как Техас и Флорида, главным образом из Калифорнии, Нью-Йорка и Иллинойса. Но миграция происходит в основном по политическому признаку: из демократических штатов все чаще уезжают консерваторы, делая республиканские штаты еще более «красными». Например, на праймериз 2024 года в Техасе проголосовало почти в 2,5 раза больше республиканцев, чем демократов. Если тенденция сохранится, то помимо джерримендеринга карту Демократической партии может еще больше подпортить демография. А к 2030 году, как следует из анализа Бюро статистики США, Демократическая партия рискует потерять из-за этого еще больше позиций.

Екатерина Мур