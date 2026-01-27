Гасымов: будет создана новая организация для азербайджанской диаспоры на Урале

Для представителей азербайджанской диаспоры на Урале будет создана новая организация под названием — межрегиональная организация «Союз Азербайджан-Урал» по Уральскому федеральному округу, рассказал новый глава диаспоры Керим Гасымов в интервью «Ъ-Урал».С подобной инициативой к нему обратились старейшины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он объяснил это тем, что «во всем мире, где существуют этнические группы, они стараются сохранить свою самобытность, исторические традиции». По его словам, именно для этого создаются общины и организации, — для поддержки друг друга.

Ранее организацией, которая сплачивала вокруг себя уроженцев, была «Азербайджан-Урал», возглавляемая Шахином Шыхлински. Однако сейчас он находится под следствием, как и бывший неформальный глава диаспоры — Видади Мустафаев.

Напомним, накануне Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу вызвавшее большой резонанс уголовное дело этнической группировки, в которую, по данным правоохранительных органов, входили представители азербайджанской диаспоры на Урале во главе с ее бывшим руководителем Шахином Шыхлински. Большинству фигурантов предъявлены обвинения в убийствах и покушениях, совершенных в 2001, 2010 годах.

Артем Путилов