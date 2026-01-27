Пожар в частном доме в Балашихе произошел из-за розжига углей для обогрева

Пожар в частном доме в подмосковной Балашихе произошел из-за розжига углей для обогрева на втором этаже, сообщил областной СКР в Telegram-канале. В результате инцидента погибли четыре человека.

По данным ведомства, на территории участка загоревшегося дома проживали 11 человек, в том числе восемь иностранных граждан. Все погибшие — граждане Кубы. По данным ТАСС, пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Пожар произошел сегодня ночью. В оперативных службах сообщили ТАСС, что в доме мог быть организован нелегальный хостел. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).