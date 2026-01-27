CNN узнал о планах ЦРУ на постоянное присутствие в Венесуэле

Центральное разведывательное управление США работает над постоянным присутствием в Венесуэле, сообщил CNN со ссылкой на источники. По их информации, ЦРУ должно наладить связи с венесуэльской разведкой до установления дипломатических каналов Вашингтона и Каракаса. На первом этапе американские чиновники смогут действовать из филиала ЦРУ до открытия в стране официального посольства США.

Среди задач ЦРУ в Венесуэле:

подготавливать почву для дипломатической работы США;

устанавливать неформальные контакты с членами различных фракций правительства Венесуэлы и оппозиционными деятелями;

выявлять «третьих лиц, представляющих угрозу» для США;

налаживать отношения с местным населением;

обеспечивать безопасность представителей США.

По словам другого источника CNN, ЦРУ будет отвечать за передачу венесуэльским чиновникам разведывательной информации США, касающейся в том числе Китая, России и Ирана. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф стал первым высокопоставленным чиновником администрации США, который посетил Венесуэлу после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 15 января господин Рэтклифф встретился там с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и военным руководством страны.

Американские военнослужащие похитили в Каракасе Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в ночь на 3 января. В США им предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Господин Мадуро и его супруга не признали вину. По информации источников CNN, сотрудники ЦРУ находились в Венесуэле несколько месяцев до начала операции. В августе агентство тайно разместило в стране небольшую группу для отслеживания перемещений господина Мадуро.

Подробнее об операции США — в материале «Ъ» «Это был настоящий ад».