В Ярославской области писатели смогут получить 150 тысяч рублей на издание книг

В Ярославской области объявили литературный конкурс «ЯАвтор», победители которого получат денежные премии на издание своих произведений. Об этом сообщили в правительстве области.

Областное министерство культуры, выступающее учредителем проекта, опубликовало положение о конкурсе. Целью конкурса называется содействие развитию литературного процесса в регионе, поддержка авторов, стимулирование литературного творчества «как средства формирования позитивного мироощущения, любви к малой Родине и к Отечеству».

Проводить конкурс будет «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова». Учреждение сформирует состав экспертного совета, в который войдут авторитетные писатели, драматурги, филологи, представители общественности и журналисты преимущественно из других регионов. Эксперты оценивают работы, не совещаясь.

В конкурсе могут принять участие произведения совершеннолетних авторов, проживающих в регионе. Правом выдвижения произведений на конкурс наделены органы управления сферой культуры муниципальных образований, библиотеки, дома культуры, музеи, редакции и газеты области, творческие союзы, имеющие статус юрлиц. Автор произведения не имеет права самовыдвижения на конкурс.

На конкурс попадут неопубликованные художественные прозаические произведения малых форм, написанные на русском языке, объемом до двух авторских печатных листов (один авторский лист — 40 тыс. знаков). К участию не допускаются произведения с нецензурной лексикой, разжигающие межнациональную или межрелигиозную рознь, с пропагандой экстремизма, призывами к насилию или жестокости.

Всего номинаций пять: проза авторов от 18 до 35 лет и авторов старше 35 лет, проза для детей (также разделена по возрасту авторов) и специальная номинация, которую утверждает директор библиотеки. В этом году это «Лучшее произведение, основанное на фольклоре».

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета. «Победителям конкурса в каждой номинации вручаются диплом и денежная премия в размере 150,00 тыс. руб.»,— говорится в положении.

В положении закреплено, что часть средств должна пойти на полиграфическую печать своих произведений, включая победившее. Тираж — не менее 50 экземпляров, 25 из которых автор безвозмездно передает библиотеке.

Алла Чижова