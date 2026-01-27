Движение первых

На Открытом чемпионате Австралии, продолжающемся в Мельбурне, определились первые полуфинальные пары. У мужчин лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) испанец Карлос Алькарас встретится с прошлогодним финалистом Александром Зверевым из Германии, а у женщин первая ракетка мира — белоруска Арина Соболенко — сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая в 1/4 финала не оставила шансов американке Коко Гауфф, занимающей третье место в мировой классификации.

Карлос Алькарас в матче против Алекса де Минаура

Фото: Hollie Adams / Reuters

Фото: Hollie Adams / Reuters

Для первой ракетки мира Карлоса Алькараса Открытый чемпионат Австралии пока остается самым неудачным турниром Большого шлема. Находясь в элите уже около трех лет, он раньше не проходил в Мельбурне дальше четвертьфинала. Однако сейчас для него там все складывается удачнее.

Победа над австралийцем Алексом де Минауром доказала, что Алькарас реально претендует на титул.

Прекрасно подготовившись к домашнему мейджору, де Минаур на пути к четвертьфиналу демонстрировал очень уверенную игру и в четвертом круге без вариантов прошел десятую ракетку мира Александра Бублика из Казахстана, который в начале сезона тоже выглядел весьма впечатляюще.

Неудивительно, что первая партия матча австралийца с Алькарасом проходила в большой борьбе. Отыграв два брейка, де Минаур имел прекрасные шансы довести дело до тай-брейка, но упорство звездного оппонента и пара собственных незначительных тактических ошибок привели к тому, что в двенадцатом гейме де Минаур потерял свою подачу в третий раз. После этого по большому счету все стало ясно. Были и упорные геймы, и красивые розыгрыши, но победа Алькараса сомнений не вызывала. В итоге — 7:5, 6:2, 6:1 за 2 часа 15 минут.

Соперником испанца в полуфинале будет Александр Зверев из Германии, который за 3 часа 10 минут сломил сопротивление талантливого американца Лернера Тьена, переигравшего ранее Даниила Медведева. Выиграв — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3), немецкий теннисист попробует совладать с Алькарасом, которого в двенадцати предыдущих встречах победил шесть раз.

На женском турнире примерно так же здорово, как и Алькарас, пока выступает другая первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко.

Ее победу со счетом 6:3, 6:0 над талантливой 18-летней американкой Ивой Йович, дебютанткой четвертьфиналов турниров Большого шлема, которая в нынешнем сезоне выиграла уже 11 матчей из 14, а в третьем круге оставила не у дел восьмую ракетку мира итальянку Джасмин Паолини, можно назвать безоговорочной.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко

Фото: EPA / JAMES ROSS / ТАСС

Фото: EPA / JAMES ROSS / ТАСС

А вот в другом женском полуфинале родилась сенсация. Опытнейшая украинка Элина Свитолина после успеха в матче четвертого круга с россиянкой Миррой Андреевой справилась с еще одной представительницей первой десятки рейтинга WTA — третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф. Этот матч, длившийся всего 59 минут и завершившийся с результатом 6:1, 6:2, лишний раз подтвердил, что 31-летняя Свитолина, которая впервые прошла в полуфинал Australian Open, находится в превосходной форме. Благодаря этому успеху она впервые с 2021 года вернется в первую десятку, вытеснив оттуда россиянку Екатерину Александрову. В свою очередь, Гауфф с нынешней третьей строчки рейтинга опустится минимум на одну, пропустив вперед свою соотечественницу Аманду Анисимову.

Евгений Федяков