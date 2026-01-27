Бизнес бежит от порога

Снижение порога годового дохода, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, побудило малый бизнес Удмуртии активнее переходить на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). По данным УФНС, этот специальный режим с начала года выбрали 4,5 тыс. организаций и предпринимателей, хотя в прошлом году популярностью он не пользовался. Бизнес на АУСН освобожден от уплаты НДС. Эксперты отмечают, что именно этот фактор побудил предпринимателей, которые подпадают под обязанность платить НДС и отвечают условиям АУСН, переходить на этот режим.

Около 1,4 тыс. юридических лиц и свыше 3,1 тыс. индивидуальных предпринимателей Удмуртии с начала 2026 года перешли на АУСН, сообщили в пресс-службе УФНС по республике. Там уточнили «Ъ-Удмуртия», что в 2025 году этой возможностью воспользовалось небольшое количество организаций и предпринимателей. Основной приток произошел именно с начала этого года. Согласно данным ФНС, на 10 января 2026 года в Удмуртии зарегистрировано 21,4 тыс. юрлиц и 55 тыс. ИП. Таким образом, на АУСН перешли порядка 7% юрлиц и 6% предпринимателей.

Специализированный режим налогообложения АУСН действует в качестве эксперимента до конца 2027 года. В Удмуртии он был введен с апреля 2025 года, но многие регионы открыли такую возможность для бизнеса только в конце прошлого года.

Особенность АУСН в том, что этот режим предназначен для небольших компаний и ИП с численностью сотрудников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн руб. Предпринимателям и организациям при этом не нужно сдавать декларации и вести книгу учета доходов и расходов, а вместо РСВ (отчет о расчете страховых взносов) они должны подавать сведения в Социальный фонд через форму ЕФС-1, включающую данные о трудовой деятельности и страховом стаже. При АУСН действует ежемесячный налоговый период.

Налоговые ставки здесь выше, чем на обычном УСН: 8% на «доходы» (вместо 6%) и 20% — на «доходы минус расходы» (вместо 15%). При этом компании и ИП на АУСН освобождены от уплаты НДС.

Новые юрлица и ИП могут перейти на АУСН в течение 30 дней после регистрации, действующим плательщикам УСН и самозанятым эта опция при соответствии вышеназванным критериям доступна с первого числа любого месяца.

При запуске АУСН в Удмуртии в прошлом году министр экономики республики Анна Слугина отмечала, что данный режим значительно уменьшит объем отчетности для бизнеса, освободит их от уплаты страховых взносов за сотрудников и самого предпринимателя. Наиболее привлекательным АУСН, по ее мнению, будет для новичков.

Напомним, с 2026 года в Удмуртии увеличены льготные ставки по обычному УСН. Если ранее отдельные категории платили 1% или 5% в зависимости от объекта налогообложения, то теперь 5% и 14% соответственно. Минэкономики Удмуртии планирует внести в ранее принятый закон об установлении ставок УСН изменения с учетом опубликованного в декабре 2025 года распоряжения правительства РФ. Для новых ИП, занимающихся указанными в этом распоряжении видами деятельности, с 1 января 2026 года вводятся налоговые каникулы по УСН на два года.

Константин Сунцов, основатель GR-агентства «Сунцов и партнеры», считает, что рост популярности АУСН связан с изменениями в налоговом законодательстве по НДС. С 2026 года этот налог платят компании с годовым оборотом более 20 млн руб., хотя раньше порог был 60 млн руб. Ставка НДС для плательщиков УСН составляет 5 или 7% в зависимости от объема годового дохода, в отличии от 22% для компаний на общей системе налогообложения.

«У предпринимателей математика простая: либо платить 6% по УСН и еще 5% НДС, итого 11%, либо перейти на АУСН со ставкой 8% и не платить НДС. Есть и другие плюсы данного спецрежима, в частности снижение административных расходов. Про АУСН предприниматели знали и раньше, но не проявляли интереса, так как это был экспериментальный режим. Изменения по НДС, затронувшие малый бизнес, побудили переходить на АУСН. В текущих условиях это хороший выбор для предпринимателей»,— сказал господин Сунцов.

По его прогнозам, на АУСН могут перейти до 20% действующих предпринимателей.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам удмуртского отделения «Деловой России», директор ООО АК «Заря» Зульфия Фазульянова тоже связывает рост интереса к АУСН со снижением планки по уплате НДС. «По АУСН ставка налога выше, чем по обычному УСН — 8% против 6% по “доходам”, но это компенсируется экономией на страховых взносах и некоторых других расходах. Кого-то сдерживало от перехода на АУСН привязанность к определенным банкам, открытые там кредитные линии (по АУСН счета можно открывать только в уполномоченных банках. — “Ъ-Удмуртия”). Сейчас бизнес, который отвечает условиям, активно переходит в этот режим, ставший реальной альтернативой необходимости платить НДС»,— отмечает эксперт.

АУСН привлекает предпринимателей автоматизацией налоговых расчетов, минимумом отчетности и освобождением от уплаты страховых взносов, считает председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике Тимур Ягафаров. «Это возможность сократить ряд расходов и, что еще важнее, фактически исключить ошибки во взаимодействии с налоговыми органами. Но финансовая эффективность перехода на АУСН зависит от условий конкретного бизнеса: наличие наемных работников, структура расходов бизнеса и прочие индивидуальные факторы вне единого общего шаблона. И определяющим для принятия решения о переходе на АУСН являются прогноз перспектив развития коммерческого предприятия и верный расчет налоговой нагрузки»,— резюмировал господин Ягафаров.

Михаил Красильников