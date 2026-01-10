Минэкономики Удмуртии: ставки по УСН будут пересмотрены в ближайшее время

Власти Удмуртии адресно пересмотрят ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Это произойдет «в ближайшее время», сообщает пресс-служба минэкономики республики.

Изменения в регионе внесут с учетом утвержденного правительством РФ перечня ОКВЭДов, для которых регионы могут устанавливать пониженные налоговые ставки по УСН. Распоряжение также закрепляет критерий для таких налогоплательщиков — их доход не должен превышать 490,5 млн руб. за налоговый период. Документ был подписан 30 декабря, срок действия — до конца 2026 года.

Ранее регионы самостоятельно определяли категории налогоплательщиков для пониженных ставок по УСН. В ноябре в налоговое законодательство РФ были внесены изменения, которые сузили полномочия субъектов в части «упрощенки»: теперь категории устанавливаются по ОКВЭДам и критериям от правительства РФ.

С января все льготные категории по УСН обнулились. Налогоплательщики переведены на базовые ставки — 6% на «доходы» и 15% на «доходы минус расходы». Удмуртия сыграла на опережение в рамках налоговой реформы: Госсовет республики в конце года принял законопроект об установлении для всех категории на «упрощенке» ставок 5% и 14% соответственно.