The Atlantic: руководителя операций ICE в Миннеаполисе отстраняют от руководства

Фактический глава Пограничного патруля США (USBP) Грег Бовино, непосредственно руководящий операциями Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе, будет лишен полномочий и отозван из города. Об этом написал журнал The Atlantic со ссылкой на источники. По их данным, господин Бовино вернется в управление USBP в Калифорнии, которое он возглавлял ранее. Источники также сообщают, что, скорее всего, вскоре ему придется уйти в отставку.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Seth Herald / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Seth Herald / Reuters

С осени прошлого года Грег Бовино руководил рейдами Иммиграционной и таможенной службы против нелегальных иммигрантов и стал своего рода публичным лицом этих операций. В октябре министр внутренних дел США Кристи Ноэм назначила его «командующим с широкими полномочиями». При этом он по-прежнему не был официальным руководителем ICE. Грег Бовино неоднократно критиковали за поддержку жестоких насильственных действий агентов USBP и ICE во время рейдов.

Привлекал внимание критиков и стиль одежды Бовино — он носит тренчи военного образца и другую одежду такого рода. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом несколько дней назад назвал его «Грегом из гестапо».

Еще активнее Бовино стали критиковать во время операций ICE и USBP в Миннеаполисе. Рейды по задержанию иммигрантов начались в декабре, тогда же начались массовые протесты жителей против этого. За последние недели сотрудники ICE убили двоих протестующих, что усилило протесты и критику. Как пишет The Atlantic, отстранение господина Бовино может означать, что администрация Дональда Трампа хочет дистанцироваться от наиболее агрессивных действий против протестующих.

Яна Рождественская

Протесты в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп предположил, что женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции на автомобиле
На фото: участнику протестов промывают глаза водой

Президент США Дональд Трамп предположил, что женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции на автомобиле
На фото: участнику протестов промывают глаза водой

Фото: Leah Millis / Reuters

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) «убираться к черту»
На фото: столкновения участников протестов

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) «убираться к черту»
На фото: столкновения участников протестов

Фото: Leah Millis / Reuters

Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE

Власти Миннесоты 13 января подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил ICE

Фото: Seth Herald / Reuters

15 января сотрудник ICE выстрелил в ногу мигранту из Венесуэлы, после чего начались столкновения протестующих с силовиками
На фото: раненный в столкновениях демонстрант

15 января сотрудник ICE выстрелил в ногу мигранту из Венесуэлы, после чего начались столкновения протестующих с силовиками
На фото: раненный в столкновениях демонстрант

Фото: Leah Millis / Reuters

В тот же день Дональд Трамп пригрозил ввести в Миннесоту войска для подавления протестов. Президент заявил, что намерен воспользоваться законом от 1807 года, который позволяет развертывать войска внутри страны в ответ на беспорядки, восстания или для противодействия местным властям
На фото: глава группы «Американцы против исламизации» Джейк Лэнг

В тот же день Дональд Трамп пригрозил ввести в Миннесоту войска для подавления протестов. Президент заявил, что намерен воспользоваться законом от 1807 года, который позволяет развертывать войска внутри страны в ответ на беспорядки, восстания или для противодействия местным властям
На фото: глава группы «Американцы против исламизации» Джейк Лэнг

Фото: Tim Evans / Reuters

18 января Пентагон направил около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии для подготовки к возможной переброске в штат Миннесота в случае обострения ситуации с беспорядками

18 января Пентагон направил около 1,5 тыс. военнослужащих регулярной армии для подготовки к возможной переброске в штат Миннесота в случае обострения ситуации с беспорядками

Фото: Tim Evans / Reuters

По данным CBS News, Министерство юстиции США проводит расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, которых подозревают в сговоре с целью воспрепятствования работе сотрудников ICE
На фото: марш протестующих в Миннеаполисе

По данным CBS News, Министерство юстиции США проводит расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, которых подозревают в сговоре с целью воспрепятствования работе сотрудников ICE
На фото: марш протестующих в Миннеаполисе

Фото: Leah Millis / Reuters

Протесты в Миннеаполисе

Протесты в Миннеаполисе

Фото: Leah Millis / Reuters

Столкновения протестующих с полицией в Миннеаполисе

Столкновения протестующих с полицией в Миннеаполисе

Фото: Leah Millis. EDITORвЂ™S NOTE: VISIBLE FLARE IS DUE TO SENSOR DAMAGE THAT OCCURRED WHILE DOCUMENTING

