The Atlantic: руководителя операций ICE в Миннеаполисе отстраняют от руководства

Фактический глава Пограничного патруля США (USBP) Грег Бовино, непосредственно руководящий операциями Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе, будет лишен полномочий и отозван из города. Об этом написал журнал The Atlantic со ссылкой на источники. По их данным, господин Бовино вернется в управление USBP в Калифорнии, которое он возглавлял ранее. Источники также сообщают, что, скорее всего, вскоре ему придется уйти в отставку.

С осени прошлого года Грег Бовино руководил рейдами Иммиграционной и таможенной службы против нелегальных иммигрантов и стал своего рода публичным лицом этих операций. В октябре министр внутренних дел США Кристи Ноэм назначила его «командующим с широкими полномочиями». При этом он по-прежнему не был официальным руководителем ICE. Грег Бовино неоднократно критиковали за поддержку жестоких насильственных действий агентов USBP и ICE во время рейдов.

Привлекал внимание критиков и стиль одежды Бовино — он носит тренчи военного образца и другую одежду такого рода. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом несколько дней назад назвал его «Грегом из гестапо».

Еще активнее Бовино стали критиковать во время операций ICE и USBP в Миннеаполисе. Рейды по задержанию иммигрантов начались в декабре, тогда же начались массовые протесты жителей против этого. За последние недели сотрудники ICE убили двоих протестующих, что усилило протесты и критику. Как пишет The Atlantic, отстранение господина Бовино может означать, что администрация Дональда Трампа хочет дистанцироваться от наиболее агрессивных действий против протестующих.

Яна Рождественская