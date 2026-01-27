На Ставрополье безработица упала до аномально низкого уровня 0,27%

Ставропольский край завершил 2025 год с рекордно низким уровнем регистрируемой безработицы — 0,27% от экономически активного населения. Министр труда и социальной защиты Елена Мамонтова заявила, что к 31 декабря на учете в службе занятости осталось всего 4 тыс. человек, на 0,8 тыс. меньше, чем годом ранее. Работодатели подали 87,1 тыс. вакансий, из которых 23,3 тыс. остались открытыми, — на каждого соискателя приходится около шести предложений, а коэффициент напряженности достиг 0,25, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Экономика края испытывает острый дефицит кадров, что подчеркивает устойчивый рост. За год 19 тыс. человек обратились за помощью в трудоустройство, и 9,1 тыс. нашли работу — почти половина. Участники программ получили ощутимую поддержку: 7307 человек работали на оплачиваемых общественных и временных работах, 558 прошли переобучение или повысили квалификацию, 155 граждан, включая инвалидов и выпускников, прошли стажировки с компенсацией затрат предприятиям. Кроме того, 68 безработных открыли свой бизнес и получили по 96,7 тыс. руб. единовременной помощи каждый.

Елена Мамонтова связывает успех с позитивной динамикой экономики и системной работой органов занятости в рамках нацпроекта «Кадры» и госпрограммы «Развитие сферы труда и занятости населения». Региональные власти модернизировали центры занятости, запустив Краевой кадровый центр с индивидуальным подходом к соискателям. Это сократило вакансии на 20% за счет улучшения условий труда и зарплат, а число заявленных мест с начала 2025 года превысило 156 тыс. в пике.

Показатели стали одними из самых низких в СКФО благодаря инвестициям, поддержке предпринимательства и нацпроекту, а также другим факторам вне компетенции ведомства и сложившейся в стране социально-экономической конъюнктуре. Власти обещают усилить помощь молодежи, предпенсионерам, инвалидам и самозанятым, продолжая балансировать спрос и предложение на рынке труда, испытывающем острый кадровый голод.

При этом оптимальным уровнем безработицы в России является показатель в 3–4%. Об этом в 2023 году заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на марафоне общества «Знание» на выставке «Россия». «Для нашей страны уровень безработицы такой привычный, ну или, скажем так, социально допустимый, это 3–4%», — цитирует чиновника ТАСС.

Станислав Маслаков