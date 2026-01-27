37 жителей Удмуртии включили в реестр пострадавших от застройщиков частных домов

114 жителей Удмуртии записалось на прием заявлений для включения в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков частных домов. Сейчас в списке находятся 37 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Прием заявлений с 20 января ведет фонд защиты прав граждан—участников долевого строительства. «Для включения в реестр гражданам необходимо подтвердить факт причинения ущерба из-за действий или бездействия застройщика: необходимо наличие истекшего договора подряда на строительство»,— говорится в сообщении.

Для подачи заявления необходимо заполнить форму и подготовить пакет документов, среди которых — паспорт, истекший договор подряда, кредитный договор и, если имеется, справка из МВД о признании потерпевшим либо судебное решение по иску к подрядчику или приговор в его отношении.

Напомним, по подсчетам пострадавших, жертвами недобросовестных застройщиков в Удмуртии стало около 120 семей, общий ущерб превышает 500 млн руб. Они регулярно выходят на согласованные митинги. подобное происходит и в других городах страны.

Одно из самых громких уголовных дел в сфере ИЖС в Удмуртии связано с застройщиком «Снип-Строй», от которого, по данным следствия, пострадало 60 жителей республики. Предполагаемый ущерб — около 166 млн руб. Руководитель компании находится под арестом.

Подробнее о ситуации с пострадавшими читайте в материале «Бездомный полк Удмуртии».