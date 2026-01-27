Дело учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева поступило в суд

Уголовное дело учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева поступило в Октябрьский районный суд, следует из картотеки суда. Ему предъявлено обвинение по 12 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ); подделке, изготовлении или обороту поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ); легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). С чем связано новое уголовное дело, пока что неизвестно.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее Алексей Шахмаев фигурировал в деле экс-главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Согласно обвинению, Алексей Шахмаев передавал многомиллионные взятки Дьякову за непредотвращение противозаконной деятельности. До этого у Алексея Шахмаева были заключены контракты с компаниями из Казахстана на поставку металлопроката, но при их подписании он манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС. По словам собеседника «Ъ-Урал», предприниматель платил Дьякову 20% от каждой возмещенной суммы. Более 200 млн руб.— сумма, переданная полицейскому за три года. Алексей Шахмаев получил из бюджета России возмещение НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург» более 1 млрд руб.

Участниками схемы по незаконному возмещению НДС следствие считает бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую и экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, который сейчас заочно арестован.

По данным Kartoteka.ru, АО «ТТК-Екатеринбург» было создано в 2007 году. Занимается оптовой торговлей металлами и рудами. Выручка по итогам 2024 года составила около 638 млн руб. В 2022 году это этот показатель равнялся 4,2 млрд руб. В июле прошлого года компания подала заявление на банкротство.

В конце октября прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Дьякова к четырем годам колонии строгого режима за получение взяток. Обвинение считает, что он «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета. Он был признан виновным по двум эпизодам по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Артем Путилов