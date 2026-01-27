ЦБ установил цену на золото выше 12 тыс. рублей за грамм впервые за 29 лет
Банк России установил цену за грамм золота на 27 января на уровне 12 088 руб. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений — с 1997 года, следует из данных Центробанка.
Стоимость февральского фьючерса на золото на бирже Comex падает на 0,12%, до $5076 за тройскую унцию. 26 января цена обновила исторический максимум, превысив отметку в $5100 за тройскую унцию.
С начала 2026 года золото подорожало на 18%. Рост начался в прошлом году из-за спроса на безопасные активы, пишет Reuters. Это связано с геополитической и экономической неопределенностью и ожиданиями инвесторов, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки.
