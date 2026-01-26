Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Позолоченный глобус

Драгметаллы дорожают во всем мире на геополитических рисках

Цены на драгоценные металлы продолжают стремительный рост, обновляя исторические максимумы. Стоимость золота на спот-рынке превысила $5,1 тыс. за тройскую унцию, серебра — $110 за унцию. На российском рынке на фоне резкого роста котировок выросли объемы операций частных инвесторов на спот- и фьючерсном рынках Московской биржи, а также увеличились вложения в «золотые» ПИФы. Пока аналитики ожидают продолжения роста котировок, прежде всего на фоне избытка ликвидности, а также деглобализации мирового рынка.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

26 января цена золота на мировом рынке впервые в истории преодолела уровень $5,1 тыс. за тройскую унцию. Согласно данным Investing.com, котировки на спот-рынке достигали отметки $5,11 тыс. за унцию, что на 2,6% выше значений закрытия минувшей пятницы. Даже с учетом коррекции в конце дня с начала года драгоценный металл подорожал почти на 18%. С начала 2025 года золото подорожало почти в два раза.

Уверенно росли и котировки других драгоценных металлов. Стоимость серебра обновила исторический максимум, превысив $113 за унцию. Это почти на 10% выше значений закрытия пятницы и в полтора раза выше значений начала 2025 года. Котировки платины выросли в этом году на 36%, превысив $2,8 тыс. за унцию, также обновив исторический максимум. Палладий подорожал на 30%, до $2,1 тыс. за унцию, максимума с сентября 2021 года.

Стремительный рост стоимости драгоценных металлов связан с активным формированием нового миропорядка.

Конечно, и раньше были случаи, когда страны силовыми или экономическими мерами решали национальные вопросы, но такого обилия новостей, как в начале 2026 года, ранее не было. Всего за три недели нового года США провели спецоперации в Венесуэле и Сирии. Для оказания давления на Иран на Ближний Восток была переброшена авианосная ударная группа. В минувшие выходные издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты давления на Кубу, в том числе и через морскую блокаду поставок нефти.

«Сегодня формируется новый (хорошо забытый старый) нарратив — приоритетности интересов государства и его права сделать себя "снова великим", в том числе путем смены власти у соседей, которые представляют угрозу или интерес»,— отмечает партнер мультисемейного офиса CTL Алексей Полтавский. В таких условиях мировые инвесторы активно увеличивают вложения в драгоценные металлы. По данным агентства Bloomberg, к концу минувшей недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, впервые с августа 2022 года превысили уровень 100 млн унций (3120 тонн). С начала года они выросли на 1,36 млн унций (более 42 тонн).

По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research), с начала 2026 года объем чистых инвестиций в золотые фонды составил $8,7 млрд, причем за последнюю неделю — $4,9 млрд.

На Московской бирже спотовые цены на золото в понедельник выросли на 3,2%, до 12,4 тыс. руб./г, нового исторического максимума. С начала года металл подорожал на 12,6%. Объем торгов вырос на 15%, до 7,7 млрд руб., максимума с 22 декабря. Котировки серебра достигли 265,4 руб./г., прибавив за день 11,2%, с начала года — 39%. Объем торгов в понедельник составил рекордные 2 млрд руб. Это почти на 72% выше показателя пятницы и в пять раз выше среднего значения в декабре.

Российские инвесторы активно вкладывали средства и в паевые фонды. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за три недели января все ПИФы, инвестирующие в золото, привлекли около 2,6 млрд руб., более чем в два раза превысив показатель декабря. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов обращает внимание и на высокий интерес розничных инвесторов к торговле фьючерсами на драгметаллы. «Для определенной категории инвесторов (профессиональных трейдеров) это более маржинальный продукт, который имеет так называемое встроенное плечо»,— поясняет эксперт.

Акции золотодобывающих компаний дорожают вместе с базовым активом

Как прогнозируют аналитики BofA, до конца года мировая цена золота имеет все шансы вырасти до $6 тыс. за унцию. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допускает рост котировок до $5,5 тыс. за унцию в ближайшие кварталы. Этому будут способствовать избыток ликвидности в мире, деглобализация и торговые войны, ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС, а также риски потери независимости американского регулятора и быстрый рост госдолга США. «Геополитические противоречия могут усилиться по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года. На этом фоне вероятен новый виток ухудшения отношений Вашингтона и Пекина»,— отмечает господин Васильев. Рублевые цены на драгметаллы также зависят и от колебания курса доллара. В Совкомбанке на первый квартал закладывают средний курс рубля на уровне 78 руб./$, на второй квартал — 81 руб./$.

Виталий Гайдаев

