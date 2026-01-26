Позолоченный глобус

Цены на драгоценные металлы продолжают стремительный рост, обновляя исторические максимумы. Стоимость золота на спот-рынке превысила $5,1 тыс. за тройскую унцию, серебра — $110 за унцию. На российском рынке на фоне резкого роста котировок выросли объемы операций частных инвесторов на спот- и фьючерсном рынках Московской биржи, а также увеличились вложения в «золотые» ПИФы. Пока аналитики ожидают продолжения роста котировок, прежде всего на фоне избытка ликвидности, а также деглобализации мирового рынка.

26 января цена золота на мировом рынке впервые в истории преодолела уровень $5,1 тыс. за тройскую унцию. Согласно данным Investing.com, котировки на спот-рынке достигали отметки $5,11 тыс. за унцию, что на 2,6% выше значений закрытия минувшей пятницы. Даже с учетом коррекции в конце дня с начала года драгоценный металл подорожал почти на 18%. С начала 2025 года золото подорожало почти в два раза.

Уверенно росли и котировки других драгоценных металлов. Стоимость серебра обновила исторический максимум, превысив $113 за унцию. Это почти на 10% выше значений закрытия пятницы и в полтора раза выше значений начала 2025 года. Котировки платины выросли в этом году на 36%, превысив $2,8 тыс. за унцию, также обновив исторический максимум. Палладий подорожал на 30%, до $2,1 тыс. за унцию, максимума с сентября 2021 года.

Стремительный рост стоимости драгоценных металлов связан с активным формированием нового миропорядка.

Конечно, и раньше были случаи, когда страны силовыми или экономическими мерами решали национальные вопросы, но такого обилия новостей, как в начале 2026 года, ранее не было. Всего за три недели нового года США провели спецоперации в Венесуэле и Сирии. Для оказания давления на Иран на Ближний Восток была переброшена авианосная ударная группа. В минувшие выходные издание Politico со ссылкой на источники сообщило о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты давления на Кубу, в том числе и через морскую блокаду поставок нефти.

«Сегодня формируется новый (хорошо забытый старый) нарратив — приоритетности интересов государства и его права сделать себя "снова великим", в том числе путем смены власти у соседей, которые представляют угрозу или интерес»,— отмечает партнер мультисемейного офиса CTL Алексей Полтавский. В таких условиях мировые инвесторы активно увеличивают вложения в драгоценные металлы. По данным агентства Bloomberg, к концу минувшей недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, впервые с августа 2022 года превысили уровень 100 млн унций (3120 тонн). С начала года они выросли на 1,36 млн унций (более 42 тонн).

По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research), с начала 2026 года объем чистых инвестиций в золотые фонды составил $8,7 млрд, причем за последнюю неделю — $4,9 млрд.

На Московской бирже спотовые цены на золото в понедельник выросли на 3,2%, до 12,4 тыс. руб./г, нового исторического максимума. С начала года металл подорожал на 12,6%. Объем торгов вырос на 15%, до 7,7 млрд руб., максимума с 22 декабря. Котировки серебра достигли 265,4 руб./г., прибавив за день 11,2%, с начала года — 39%. Объем торгов в понедельник составил рекордные 2 млрд руб. Это почти на 72% выше показателя пятницы и в пять раз выше среднего значения в декабре.

Российские инвесторы активно вкладывали средства и в паевые фонды. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, за три недели января все ПИФы, инвестирующие в золото, привлекли около 2,6 млрд руб., более чем в два раза превысив показатель декабря. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов обращает внимание и на высокий интерес розничных инвесторов к торговле фьючерсами на драгметаллы. «Для определенной категории инвесторов (профессиональных трейдеров) это более маржинальный продукт, который имеет так называемое встроенное плечо»,— поясняет эксперт.

Как прогнозируют аналитики BofA, до конца года мировая цена золота имеет все шансы вырасти до $6 тыс. за унцию. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев допускает рост котировок до $5,5 тыс. за унцию в ближайшие кварталы. Этому будут способствовать избыток ликвидности в мире, деглобализация и торговые войны, ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС, а также риски потери независимости американского регулятора и быстрый рост госдолга США. «Геополитические противоречия могут усилиться по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года. На этом фоне вероятен новый виток ухудшения отношений Вашингтона и Пекина»,— отмечает господин Васильев. Рублевые цены на драгметаллы также зависят и от колебания курса доллара. В Совкомбанке на первый квартал закладывают средний курс рубля на уровне 78 руб./$, на второй квартал — 81 руб./$.

Виталий Гайдаев