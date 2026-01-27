Среднеуральск рассчитался с долгами по проблемному дорожному контракту
Среднеуральск закрыл долги по контракту, обязательства по которому появились еще в 2024 году. Об этом сообщил мэр Алексей Стасенок.
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
«Финансовое состояние Среднеуральска стабилизировано. На сегодняшний день город не имеет задолженности»,— написал он в своем Telegram-канале
Общая стоимость работ составляла 323 млн руб., в 2024 году заплатили 194 млн руб. 26 декабря подписали соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из регионального бюджета Среднеуральску. Трансферт составил 122,3 млн руб.
Как ранее заявлял глава Свердловской области Денис Паслер, в 2024 году областные власти пообещали поддержать некоторые проекты Среднеуральска, однако после их реализации так и не выделили необходимое финансирование для оплаты работ. Перед этим власти объявили Среднеуральск «неплатежеспособным», поручив разработать пятилетний план по восстановлению финансовой устойчивости города совместно с областным министерством финансов.