Среднеуральск рассчитался с долгами по проблемному дорожному контракту

Среднеуральск закрыл долги по контракту, обязательства по которому появились еще в 2024 году. Об этом сообщил мэр Алексей Стасенок.

«Финансовое состояние Среднеуральска стабилизировано. На сегодняшний день город не имеет задолженности»,— написал он в своем Telegram-канале

Общая стоимость работ составляла 323 млн руб., в 2024 году заплатили 194 млн руб. 26 декабря подписали соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из регионального бюджета Среднеуральску. Трансферт составил 122,3 млн руб.

Как ранее заявлял глава Свердловской области Денис Паслер, в 2024 году областные власти пообещали поддержать некоторые проекты Среднеуральска, однако после их реализации так и не выделили необходимое финансирование для оплаты работ. Перед этим власти объявили Среднеуральск «неплатежеспособным», поручив разработать пятилетний план по восстановлению финансовой устойчивости города совместно с областным министерством финансов.

Анна Капустина