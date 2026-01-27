ТМХ вернет Шишкареву 1% УК «Дело» после согласования с ФАС

«Трансмашхолдинг» планирует вернуть основателю группы компаний «Дело» Сергею Шишкареву долю в 1% в ООО «Управляющая компания ''Дело''» после согласования с Федеральной антимонопольной службой. Об этом заявил глава ТМХ Кирилл Липа, передает «Интерфакс».

Господин Шишкарев при этом допустил, что ТМХ и «Росатом» могут вернуться к обсуждению возможной конструкции взаимодействия по сделке с ГК «Дело». В ноябре 2025 года стало известно, что сделки между «Росатомом» и ТМХ по доле в группе не состоится из-за разногласий по цене актива.

Год назад партнером господина Шишкарева и «Росатома» в группе стал «Трансмашхолдинг». Дружественная ТМХ компания «Р-Альянс» выкупила у него 1% в УК «Дело», после чего доля основателя снизилась до 50%, доля «Атомэнергопрома» сохранилась на уровне 49%.

ГК «Дело» управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистический контур входят операторы «Трансконтейнер» и «Рускон», в стивидорный — «ДелоПортс» и «Глобал Портс».