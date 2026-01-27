Мэрия Ярославля заработала 274 млн рублей на приватизации

В Ярославле по итогам 2025 года доходы от приватизации муниципального имущества составили почти 274 млн руб., что на 22 млн руб. больше, чем за 2024-й год, и на 128 млн руб. — чем за 2023 год. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северный флигель усадьбы Матвеевских

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Северный флигель усадьбы Матвеевских

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В прогнозный план приватизации на 2025-й год было включено 96 объектов недвижимости, в том числе 29 объектов культурного наследия. Состоялось более 100 процедур, продать смогли 36 объектов, в том числе 10 исторических зданий. Эта работа принесла в городской бюджет около 185 млн руб.

Еще 89 млн руб. город заработал на реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества: было заключено восемь договоров.

В 2025 году среди прочего были проданы северный флигель усадьбы Матвеевских на Советском переулке, «Дом доходный Сакиных» на улице Собинова и помещения в здании на Советской, 8.

Алла Чижова