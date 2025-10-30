В Ярославле памятник Потерянному айфону переедет в другое место

В Ярославле перенесут памятник Потерянному айфону в связи с переездом бара «Пинта», около которого он установлен. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил управляющий партнер заведения Александр Конуркин. В начале ноября бар будет закрыт из-за реконструкции здания на Советской, 8. Заведение располагалось в арендованном помещении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: YarNews Фото: YarNews

«Здание выкупил новый собственник, сейчас начинается его полная реконструкция. Ресторан будет работать до 4 ноября, а потом закроется. Мы нашли другое помещение, но там еще идет ремонт, какое-то время будет перерыв в работе. Все элементы наружного и внутреннего оформления, созданные при участии Яна Левина, включая памятник айфону, мы бережно снимем и перенесем на новое место, а также добавим новые артефакты»,— сказал «Ъ-Ярославль» господин Конуркин.

Сооснователем «Пинты» был известный ярославский коллекционер, автор книг Ян Левин. В оформлении заведения использованы предметы из его коллекции, в том числе ряд уникальных. В 2019 году господин Левин установил памятник Потерянному айфону — металлическую копию телефона на тротуаре около ресторана. «Пинта» и памятник Потерянному айфону переедут в соседнее здание на улице Трефолева, 12. На новом месте заведение откроется через несколько месяцев.

«Новое помещение расположено под музеем фотографии. Нам нравится, что оно расположено близко к старому месту. Оно будет немного просторнее, не такое камерное»,— сказал Александр Конуркин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее нежилые помещения объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Н. А. Супонева» на Советской, 8 выставила на продажу мэрия Ярославля. По словам Александра Конуркина, новый собственник выкупил все здание.

Алла Чижова