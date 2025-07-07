«ЯрМолПрод» купил историческое здание в центре Ярославля

ООО «Ярославский комбинат молочных продуктов» («ЯрМолПрод») стал победителем аукциона по продаже северного флигеля усадьбы Матвеевских (Советский переулок, 5). Объект продан за 96,8 млн руб. при начальной цене в 73 млн руб. Соответствующий протокол опубликован в системе «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Здание продавалось вместе с земельным участком площадью 1,3 тыс. кв.м. с разрешенным использованием — «деловое управление».

Напомним, что в 2023 году Комитет по управлению муниципальным имуществом нашел нового собственника для флигеля. Однако после аукциона один из участников, заявка которого была отклонена, обратился в антимонопольную службу и указал на нарушения при проведении торгов, с чем согласился МУФАС, а позже и суды двух инстанций. В итоге для устранения нарушений мэрия заново проводила аукцион.

«ЯрМолПрод» — старейшее молочное предприятие Ярославской области. Завод работает с более 900 торговыми точками Ярославля и Ярославской области, Костромы и Иваново, заключено 15 контрактов на долгосрочное и перспективное сотрудничество по поставке молочной продукции в известные торговые сети.

Алла Чижова