12 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Приангарье

На трассе в Иркутской области произошло столкновение двух большегрузов и рейсового микроавтобуса. В результате аварии пострадали 12 человек, пять из них были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

В региональной прокуратуре «Ъ-Сибирь» сообщили, что авария произошла в районе села Мангутай Слюдянского района на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Предварительно установлено, что столкнулись два большегруза и микроавтобус Hiace, следовавший с пассажирами по маршруту из Иркутска в Улан-Удэ.

Надзорным ведомством организована проверка. Областным СУ СКР возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Александра Стрелкова