На техобслуживание воронежских пунктов весогабаритного контроля направят 141 млн

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» объявило аукцион на техническое обслуживание и содержание автоматизированной системы весогабаритного контроля. Начальная цена контракта — 140,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Победителю тендера с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года предстоит обслуживать и содержать девять пунктов весогабаритного контроля на территории региона: «Острогожск», «Должик», «Колодезный», «Латное», «Новосильское», «Новоживотинное», «Нижний Кисляй», «Бутурлиновка», «Семеновка». Гарантийный срок на услуги составляет не менее полугода.

Заявки на аукцион принимаются до 14 января, итоги подведут 16-го.

В июле кемеровское ООО «Инженерный центр "АСИ"» выиграло подряд на установку в Воронежской области пяти пунктов весового и габаритного контроля транспорта за 318,5 млн.

