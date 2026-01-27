Карлос Алькарас впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас в четвертьфинале Australian Open обыграл австралийца Алекса де Минора, который располагается на шестой строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча, продлившаяся 2 часа 18 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:1.

За выход в финал Карлос Алькарас поборется с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым, который ранее победил американца Лернера Тьена, занимающего 29-е место в рейтинге ATP. Теннисисты встречались на корте 12 раз, счет очных противостояний — 6:6. Полуфинальный матч пройдет 29 января.

Карлос Алькарас впервые в карьере дошел до полуфинала Australian Open. В 2024 году на четвертьфинальной стадии он уступил Александру Звереву, в 2025 — сербу Новаку Джоковичу. Для «Карьерного шлема» испанцу не хватает лишь победы на мельбурнском мейджоре.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн. Состязание завершится 1 февраля. Действующим победителем состязания в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова