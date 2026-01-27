Комику Артемию Останину запросили почти 6 лет колонии за разжигание ненависти

Гособвинение запросило пять лет и 11 месяцев лишения свободы для стендап-комика Артемия Останина. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Об этом сообщило ТАСС.

Прения сторон проходят в Мещанском районном суде Москвы. Поводом для преследования комика стали два его выступления. 7 март 2025 года он выступал с программой, в которой эксперты усмотрели «явное неуважение к обществу», а также «глумление, осмеяние и десакрализацию» Иисуса. Следствие оценило действия фигуранта как оскорбление чувств верующих. Также в обвинительном заключении говорится, что комик создал организованную группу для оскорбления верующих.

В выступлении от 15 марта того же года господин Останин пошутил о встреченном в метро безногом мужчине. Правоохранители пришли к выводу, что фигурант высказывал «враждебные комментарии» в отношении инвалида.

Артемия Останина арестовали в том же месяце при попытке уехать в Белоруссию. Подсудимый не признал вину по обоим эпизодам. Защита комика заявляла, что в обвинительном заключении содержатся значительные недостатки.

Никита Черненко