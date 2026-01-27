В Красноярске назвали улицу в честь олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева

В Красноярске улицу в Советском районе назвали в честь трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Спортсмен скончался на 50-м году жизни в марте 2025 года.

«Улица Бувайсара Сайтиева появилась неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва, которая носит имя нашего прославленного борца. Подписал соответствующее постановление накануне значимого события — Кубка Ивана Ярыгина»,— сообщил в своем Telegram-канале мэр Красноярска Сергей Верещагин.

По его словам, инициатива поступила от представителей Федерации спортивной борьбы Красноярского края.

Бувайсар Сайтиев родился 11 марта 1975 года в Хасавюрте Дагестанской республики. К 14-ти годам он выполнил норматив мастера спорта по вольной борьбе. В 15 лет спортсмен переехал в Новокузнецк, где продолжил заниматься в специализированной школе-интернате. Впоследствии господин Сайтиев перебрался в Красноярск. За свою спортивную карьеру Бувайсар Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе — в 1996-м, 2004-м и 2008 годах. Кроме того, среди его достижений — шестикратный чемпион мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005) и шестикратный чемпион Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006).

Александра Стрелкова