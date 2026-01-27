В Ярославской области вновь прогнозируют сильный снег

Министерство региональной безопасности предупреждает о метели и сильном снеге местами в Ярославской области. По информации ведомства, непогода в области сохранится до вечера 28 января.

Фото: Пресс-служба регионального МЧС Фото: Пресс-служба регионального МЧС

Вместе с ухудшением погодных условий на дорогах региона ожидаются гололедица и снежный накат. Как сообщал зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко, дорожные службы в усиленном режиме устраняют последствия снегопада, прошедшего в ночь с 26 на 27 января.

«По поручению губернатора Михаила Евраева держим ситуацию под контролем. В приоритете — трассы опорной сети, участки с автобусным движением и мосты»,— писал господин Душко.

Алла Чижова