Торговую сеть «Светофор» в Курской области оштрафовали на 700 тысяч рублей

Арбитражный суд Курской области привлек ООО «Торгсервис 46» (торговая сеть «Светофор») к административной ответственности за нарушение изготовителем требований технических регламентов (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 700 тыс. руб. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основанием для иска стали результаты проверок 20 магазинов сети в Курске и Курской области с мая по июнь 2025 года. В ходе них было установлено хранение и реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки производителя, а также продажа товаров с истекшим сроком годности и в поврежденной упаковке. Кроме того, экспертиза 43 проб мясной и молочной продукции в орловском филиале «Федерального центра охраны здоровья животных» (подведомственно Россельхознадзору) выявила несоответствие 23 образцов требованиям качества и безопасности. В частности, в пробах обнаружены остатки лекарственных препаратов, растительные жиры вместо молочных, а также незаявленные консерванты и добавки.

По результатам проверки Россельхознадзор аннулировал шесть деклараций о соответствии на продукцию.

Как сообщили в управлении, в 2025 году ООО «Торгсервис 46» и его должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на 404,5 тыс. руб.

Подробнее о нарушениях в магазинах сети в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова