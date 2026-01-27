НХЛ оштрафовала форварда «Торонто» Нюландера за неприличный жест в камеру

Шведский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Вильям Нюландер оштрафован на $5 тыс. за неприличный жест, показанный в камеру. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел 25 января во время домашнего матча «Торонто» против «Колорадо Эвеланш». Нюландер, который из-за травмы не играет с 18 января, смотрел матч из ложи на домашней арене. На 44-й минуте встречи форвард показал средний палец в камеру, этот момент попал в прямой эфир телеканала TSN. Нюландер опубликовал в социальных сетях пост с извинениями, в котором заявил, что не испытывает к болельщикам «Торонто» «ничего, кроме любви».

В НХЛ сказали, что швед нарушил правила лиги, которые запрещают «использование нецензурной, бранной или оскорбительной лексики или жестов во время игры». «Кодекс поведения хоккеистов распространяется на всю арену во время игр НХЛ и на все публичные ситуации во время матчей»,— приводит пресс-служба слова старшего вице-президента НХЛ по безопасности игроков Джорджа Парроса. Отмечается, что средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Вильям Нюландер является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне. Он набрал 48 очков (17 голов+31 результативная передача) в 37 матчах. «Торонто» занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Таисия Орлова