Более 10 самолетов задерживаются в Калининграде из-за непогоды

Утром 27 января в аэропорту Калининграда задержали более 10 самолетов на вылет и прилет. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Храброво, по состоянию на 09:45 по мск задерживались четыре рейса в Москву и Петербург, на прилет — семь рейсов из столиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Дело в том, что московский аэропорт Шереметьево закрывали с 09:00 до 12:00 в связи с сильным снегопадом. Что касается Калининграда, то там 26 января прошел переохлажденный дождь. В итоге городские службы вынуждены бороться с гололедом. Под коркой льда оказались дороги и тротуары.

Петербург же 27 января оказался под влиянием скандинавского антициклона. Ожидается облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут –9…–11 градусов.

Андрей Маркелов