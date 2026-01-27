Рейсы между Петербургом и Москвой отменяют из-за снегопада в столице

Столичный аэропорт Шереметьево закрыли с 9:00 до 12:00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями: сейчас в Москве сильный снегопад. О временных ограничениях сообщила пресс-служба авиагавани.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно онлайн-табло Пулково, на момент публикации отменены 19 и задержаны 5 рейсов между Санкт-Петербургом и Шереметьево. В пресс-службе петербургского аэропорта попросили с пониманием отнестись к корректировкам расписания.

«Команды аэропортов и авиакомпаний делают все возможное для обеспечения полетной программы. Но безопасность — главный приоритет»,— говорится в сообщении.

Артемий Чулков