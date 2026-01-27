Петербуржцев ждет морозная погода без осадков 27 января

Во вторник, 27 января, Санкт-Петербург окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона, с центром над югом Финляндии. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, температура останется ниже климатической нормы, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Столбики термометров в Северной столице покажут -9…-11 градусов, в Ленинградской области -9…-14 градусов. Ветер северо-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление изменится мало и составит 761 мм рт. ст. — около нормы.

В среду, 28 января, местами небольшой снег, ночью — -11…-13 градусов, днем — -8…-10 градусов.

Артемий Чулков