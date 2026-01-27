Прокуратура в Ярославле заставила УК почистить крышу МКД от наледи
В Ярославле после вмешательства прокуратуры Фрунзенского района управляющая компания устранила наледь на крыше дома. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Прокуратура Ярославской области
В ходе проверки было установлено, что наледь на крыше многоквартирного дома № 29 на улице Пирогова представляет угрозу жизни и здоровью жителей. В результате принятых прокуратурой мер «Управдом Фрунзенского района» устранил наледь.
Надзорное ведомство продолжает следить за соблюдением управляющими компаниями требований законодательства.