Прокуратура в Ярославле заставила УК почистить крышу МКД от наледи

В Ярославле после вмешательства прокуратуры Фрунзенского района управляющая компания устранила наледь на крыше дома. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Ярославской области

В ходе проверки было установлено, что наледь на крыше многоквартирного дома № 29 на улице Пирогова представляет угрозу жизни и здоровью жителей. В результате принятых прокуратурой мер «Управдом Фрунзенского района» устранил наледь.

Надзорное ведомство продолжает следить за соблюдением управляющими компаниями требований законодательства.

Алла Чижова