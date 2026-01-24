Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Российское Минобороны рассказало о ночном ударе по Украине

Минобороны РФ: нанесен ответный удар по заводу БПЛА на Украине

В ночь на 24 января российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по территории Украины. В Минобороны РФ заявили, что приказ был отдан "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

В заявлении ведомства указано, что удар нанесли "высокоточным оружием большой дальности" и беспилотниками по заводу, производящему БПЛА, и по энергетическим объектам. Последние используются "в интересах военно-промышленного комплекса Украины", заявили в российском ведомстве.

В министерстве добавили, что цели удара были достигнуты, "все назначенные объекты поражены".

