Российские военные поразили объект энергетической инфраструктуры ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли поражение объекту энергетической инфраструктуры, который обеспечивал деятельность военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия также нанесла поражение цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 159 районах, сообщили в ведомстве.

Удары наносили оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

За сутки средства противовоздушной обороны РФ сбили две управляемые авиабомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 68 беспилотников самолетного типа, следует из сообщения.