Украинка Свитолина в четвертый раз вышла в полуфинал турнира Большого шлема

12-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в четвертьфинале Australian Open одержала победу над американкой Коко Гауфф, занимающей третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, продлившаяся 59 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:2.

В полуфинале Элина Свитолина сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко, которая ранее оказалась сильнее американки Ивы Йович (27-я в рейтинге). Ранее теннисистки встречались на корте шесть раз, счет противостояний — 5:1 в пользу белорусской спортсменки. Матч состоится 29 января.

Украинка в четвертый раз в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Она дважды добиралась до этой стадии на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019). При этом Элина Свитолина ни разу не играла в финалах мейджоров.

Общий призовой фонд Australian Open составляет почти $75 млн. Первый в сезоне турнир Большого шлема завершится 1 февраля. В прошлом году победительницей в женском одиночном разряде стала американка Мэдисон Киз. На текущем мейджоре она уступила своей соотечественнице Джессике Пегуле в матче четвертого круга.

Таисия Орлова