Кир Стармер пробует усидеть на двух стульях

Британский премьер Кир Стармер прибывает 28 января в Китай. Визит будет знаменовать окончание «ледникового периода» в отношениях Лондона и Пекина, добиться чего британская сторона хочет преимущественно за счет сотрудничества в торговле и экономике, но лишь в тех областях, которые вызывают у нее наименьшие опасения с точки зрения национальной безопасности. При этом главе британского правительства предстоит решить и другую крайне деликатную задачу: не выставить сближение с Китаем как вызов США и избежать критики подобно той, которую глава Белого дома Дональд Трамп обрушил на премьера Канады Марка Карни, побывавшего с визитом в КНР незадолго до своего британского коллеги.

Фото: File Photo / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Восстановление связей с Китаем было объявлено одним из приоритетов правительства Кира Стармера сразу после его прихода к власти летом 2024 года. «У нас был золотой век отношений при Дэвиде Кэмероне и Джордже Осборне, который затем сменился ледниковым периодом, за который некоторые до сих пор выступают. В результате, в то время как наши союзники разработали более сложный подход, Великобритания стала исключением»,— посетовал Стармер на одном из публичных мероприятий в декабре. И упомянув, что лидеры Франции и Германии не раз бывали в Пекине с 2018 года, а президент США должен посетить Китай в апреле, он дал понять, что и для Лондона настало время наладить связи со второй экономикой мира.

28 января Кир Стармер прибудет в китайскую столицу с первым за восемь лет визитом главы британского правительства.

Главный упор в ходе его трехдневной поездки, включающей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, будет сделан на торгово-экономические вопросы.

Об этом свидетельствует и состав сопровождающих его лиц — это главы десятка крупнейших британских компаний, включая руководителей банков HSBC, Standard Chartered, Schroders и London Stock Exchange Group, а также фармацевтической компании AstraZeneca.

В Пекине британская делегация постарается заключить максимум сделок, но при этом лишь в тех областях, которые вызывают у Лондона с его богатой историей обвинений в шпионаже и кибератаках в адрес Китая наименьшие опасения с точки зрения национальной безопасности. По словам источников ряда британских СМИ, инициативы будут включать совместную работу в области медицины, здравоохранения и биологических наук, сотрудничество в области климата, меры по популяризации изучения китайского языка и, не исключено, вопрос о безвизовом режиме для краткосрочных поездок.

Кир Стармер также наверняка попробует убедить Пекин снизить импортные пошлины на шотландский виски, которые Китай удвоил в феврале 2025 года.

Со своей стороны, официальные лица КНР будут ратовать за расширение доступа на британский рынок китайских компаний. В частности, компания Ming Yang давно бьется за разрешение инвестировать £1,5 млрд в строительство завода по производству ветряных турбин у побережья Шотландии. Однако в Лондоне все еще не приняли решения, и, как заверили источники сейчас, в ходе визита сделка, которую британцы считают угрожающей нацбезопасности, вряд ли получит зеленый свет.

На этом фоне и британцы, скорее всего, не смогут рассчитывать на излишнюю щедрость со стороны Китая. «Пекин, вероятно, пойдет на крайне незначительные уступки в таких областях, как финансовые услуги, что составит не более чем статистическую погрешность в масштабах экономики»,— предположил в беседе с изданием Politico директор Азиатской программы Европейского совета по международным отношениям Эндрю Смолл.

Обоснованность такого прогноза подтверждается итогами визита в Китай около года назад министра финансов Великобритании Рейчел Ривз. Она вернулась в Лондон с багажом сделок всего на £600 млн, что в оппозиции прямо назвали «преднамеренным оскорблением» со стороны Китая.

Не все так просто и с вопросом британского посольства в Пекине. Как уже писал “Ъ” (см. “Ъ” от 21 января), нынешний визит Стармера стал во многом возможен благодаря положительному исходу истории со строительством в Лондоне китайского «мегапосольства», землю под которое власти Пекина приобрели еще в 2018 году, но так и не смогли приступить к строительству из-за различных препон со стороны британцев. За неделю до визита Британия наконец выдала разрешение на возведение китайцами этого здания. В ответ британцы резонно рассчитывали, что и Пекин, давно стопоривший реконструкцию здания британской дипмиссии в КНР, даст наконец зеленый свет просьбам Лондона. Но пока этого не произошло.

При этом при скромных ожиданиях от визита Кира Стармера в Китай ставки для него в этой поездке весьма высоки. Все дело в американском президенте Дональде Трампе, отношения с которым у Стармера хотя и лучше, чем у многих других мировых лидеров, но все-таки далеки от идеальных.

Если для Китая визит британского премьера станет отличной возможностью приблизить к себе еще одного американского союзника (как минимум закинуть в публичное поле такой нарратив), то у Стармера стоит задача не выставить налаживание отношений с Пекином как знак разрыва отношений с США.

А риск того, что Трамп воспримет общение британского премьера с Си Цзиньпином и вероятные торговые сделки ревностно, довольно высок. Наглядный пример тому — заявления Трампа по итогам недавнего визита в КНР канадского премьера Марка Карни. В Китае Карни объявил о заключении соглашения о стратегическом партнерстве между странами и ряде торговых сделок, получив от президента США серию оскорбительных комментариев в духе «Канада продалась китайцам» вместе с угрозой 100-процентных тарифов, если Оттава вдруг решит заключить с Пекином соглашение о свободной торговле.

Наталия Портякова