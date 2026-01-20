Лондон сглаживает антикитайские углы

Великобритания решила наконец дать зеленый свет строительству в Лондоне китайского «мегапосольства», землю под которое власти Пекина приобрели еще в 2018 году, но так и не смогли приступить к строительству из-за различных препон со стороны британцев. Этот вопрос, заметно омрачавший двусторонние отношения последние годы, 20 января был решен положительно — в преддверие скорого визита в КНР британского премьера Кира Стармера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Stuart / AP Фото: Andrew Stuart / AP

Решение разрешить властям Китая осуществить проект строительства нового здания своего посольства в Лондоне принял министр жилищного строительства Стив Рид после публичного расследования и официальной рекомендации инспекции по планированию. Эту историю можно было бы счесть чисто технической, однако во взаимоотношениях Лондона и Пекина «посольский вопрос» давно стал предметом острых дипломатических трений.

Эта сага (именно так историю именуют многие британские СМИ) началась в 2018 году. Китай, чьи дипломатические представительства в британской столице занимают сейчас семь разных площадок, заплатил £250 млн за участок земли, где раньше располагался Королевский монетный двор, недалеко от лондонского Тауэра, чтобы построить там огромный дипломатический комплекс — крупнейший в Европе. Сделку с китайской стороной подписал некто Эдди Листер, помощник Бориса Джонсона, бывшего на тот момент главой МИДа. При этом сам Джонсон даже написал своему китайскому коллеге Ван И тогда письмо, в котором заверил, что планы строительства посольства будут одобрены.

Но этого не произошло. Совет района Тауэр-Хамлетс отказал в разрешении на строительство, британское правительство отказалось вмешиваться в решение местных властей, а потом срок заявки китайской стороны истек.

Пекин не стал сносить обиду молча и все последние годы в отместку блокировал планы Лондона по реконструкции британского посольства в китайской столице.

А вскоре после прихода к власти лейбористов Китай подал повторную заявку на строительство своего посольства в обозначенном месте. В августе 2024 года, в ходе первого телефонного разговора с Киром Стармером, председатель КНР Си Цзиньпин лично поднял тему дипмиссии, вслед за чем вопросы разрешения на строительство вывели из-под юрисдикции местного совета, отдав это на откуп правительству.

Но и тут не обошлось без проволочек.

Одни общественники забили тревогу по поводу того, что возведение китайцами здания может привести к помехам в работе близлежащих коммуникационных кабелей, используемых расположенными в Сити международными банками.

Другие прямо заявили о повышенном риске шпионажа — якобы крупнейшее посольство в самом центре британской столицы («208 секретных комнат», как описала план нового посольства газета The Telegraph) непременно будет использоваться китайцами для разведывательных целей и даже диверсий.

Недавно, однако, британские службы безопасности заверили, что смогут справиться с рисками шпионажа, которые могут возникнуть в связи с возведением объекта. А на Даунинг-стрит и вовсе предположили, что консолидация дипломатических представительств Китая в Лондоне в одной точке даже укрепит национальную безопасность.

Примечательно, что одобрение проекта произошло незадолго до первого за восемь лет визита британского премьера в Китай, намеченного на конец января. Около месяца назад Кир Стармер заявил, что после многих лет «холодных» двусторонних связей Великобритании пора занять «более взвешенную» позицию в отношениях с Китаем. И точка в саге вокруг посольства наверняка позволит заметно сгладить отношения сторон перед визитом.

Впрочем, говорить о грядущем потеплении и полной нормализации все равно не приходится, поскольку в отношениях Великобритании и Китая остается большое число других раздражителей.

В Лондоне то и дело рапортуют о шпионских скандалах, в которых, по мнению британцев, явственно видна «рука Пекина».

В прошлом октябре, спустя полтора года расследования, британская прокуратура приняла решение не преследовать двух граждан страны по обвинению в шпионаже в пользу Китая. По данным британских СМИ, такое решение было связано с намерением лейбористского правительства сохранить стабильные торговые и дипломатические отношения с КНР. Однако в стране поднялась волна возмущения, что лишь усилило позиции сторонников жесткой линии в отношении КНР.

Кроме того, между сторонами по-прежнему действуют взаимные санкции. Первыми против некоторых китайских чиновников их ввел Лондон в 2021 году «за нарушение прав человека в связи с преследованием уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». Пекин ответил встречными рестрикциями против британских парламентариев из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района. На этом фоне послу КНР в Великобритании запретили посещать парламент.

Еще одной острой темой последнего времени стала судьба активиста демократического движения в Гонконге Джимми Лая (к слову, гражданина Великобритании). Недавно его объявили угрозой национальной безопасности КНР, что Лондон счел политически мотивированным. В ближайшие недели Джимми Лаю будет объявлен приговор. И если, как предполагается, это будет пожизненное заключение, то Лондон вряд ли сумеет воздержаться от новой порции критики в адрес Пекина.

Наталия Портякова