Канада предложит себя Китаю

Премьер-министр Канады Марк Карни начинает свой первый визит в Китай. Предстоящие 15 и 16 января встречи главы канадского правительства с китайским руководством вполне могут ознаменовать новый сдвиг в отношениях двух стран, несколько лет назад находившихся на грани острой конфронтации. По расчетам Оттавы, Пекин может предоставить стране новые экономические возможности на фоне стремительного ухудшения отношений Канады с США, особенно в торговой сфере. Однако в Китае Марку Карни предстоит пройти по тонкому льду — не сильно прогнуться под Китай в политическом плане ради экономических бонусов и при этом не спровоцировать на еще больший антагонизм Штаты, которые будут ревностно следить за ходом визита канадского премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Канады Марк Карни

Фото: Carlos Osorio / Reuters Премьер Канады Марк Карни

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Отношения Канады и Китая всегда были как минимум непростыми в силу политических и идеологических разногласий. Но в 2018 году они обострились до предела из-за ареста в Ванкувере дочери основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу по ордеру США, которые обвинили ее в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана. В ответ на это Китай арестовал двух канадцев по обвинению в шпионаже (хотя официально Пекин одно с другим, конечно, не связывал). В 2021 году Мэн заключила сделку со следствием, после чего ее отправили на родину, а двух канадцев освободили из китайской тюрьмы и передали Оттаве.

Но с исчерпанием этих инцидентов в нормальное русло отношения двух стран все же не вернулись. В последнее время Китай довольно часто и громогласно винили во вмешательстве в канадскую политику, что Пекин неоднократно отрицал. И к слову, проведенное канадскими властями публичное расследование иностранного вмешательства показало, что китайское влияние на недавние федеральные выборы было минимальным.

Вступивший в должность премьера Канады менее года назад Марк Карни довольно долго был отвлечен во внешней политике на более актуальные проблемы, чем налаживание связей с Пекином. Однако одна из этих проблем — сохраняющаяся неопределенность в торговых связях Канады с США, среди прочего обложившими соседей повышенными пошлинами на сталь, алюминий и автомобильную промышленность,— побудила канадского лидера попытаться перестроить отношения с Пекином. Прежде всего для того, чтобы найти в Китае новые экономические возможности для своей страны за пределами США, на которые еще недавно приходилось три четверти канадского экспорта.

Как дали понять накануне визита премьера в КНР высокопоставленные канадские чиновники, «значимая и историческая» поездка главы правительства Канады в Китай, первая с 2017 года, станет частью «смелого» плана по удвоению канадского экспорта за пределы США в течение следующего десятилетия. То, что вопросы торговли и сельского хозяйства станут основными на переговорах Карни с премьер-министром КНР Ли Цяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи (они пройдут в четверг, 15 января) и на пятничной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, подтвердила и пресс-служба самого премьера.

Одна из первоочередных целей Канады во время нынешней поездки — договориться о смягчении китайских пошлин на канадскую сельхозпродукцию.

В 2024 году Пекин ввел стопроцентную пошлину на канадское рапсовое масло и жмых, а несколько месяцев спустя добавил антидемпинговый тариф в 75,8% на ряд других категорий канадского экспорта, по сути лишив канадских производителей доступа ко второму по величине рынку сбыта. По мнению многих, это стало местью за введение Оттавой вслед за Вашингтоном в 2024 году пошлин на китайские электромобили.

При этом, невзирая на важность задачи снизить экономическую зависимость от США за счет увеличения торговли с Китаем, на который пока приходится всего 4% канадского экспорта, Марку Карни предстоит одновременно отстоять национальные геополитические приоритеты.

В принятой Канадой в 2024 году Индо-Тихоокеанской стратегии указывается, что Китай видится Оттаве как «все более разрушительная глобальная держава» и страна, которая «все чаще игнорирует» международные правила и нормы, хотя при этом документ подчеркивает, что размеры и влияние КНР делают необходимым определенное сотрудничество с ней. И как заверили на этой неделе журналистов высокопоставленные канадские правительственные чиновники, визит Марка Карни в Пекин совершенно не знаменует собой отклонение от этой позиции.

Впрочем, кое в чем Оттава все же сделала китайской стороне небольшой реверанс. Как сообщила на днях газета Globe and Mail, в преддверии визита Карни в КНР два депутата от его Либеральной партии решили досрочно прервать свою поездку на Тайвань, чтобы не оказаться на острове в то время, как премьер будет в Пекине.

Попытка Канады диверсифицировать свои торговые связи с помощью Китая не должна, по мнению ряда экспертов, обернуться дальнейшим ухудшением отношений с президентом США Дональдом Трампом, который, уверены все, будет весьма пристально следить за вероятными сделками Оттавы и Пекина. «Существует политический риск, что это может расстроить президента Трампа, но премьер-министр Карни явно хочет дать понять, что Канада открыта для бизнеса. И канадское правительство пришло к выводу, что оно того стоит»,— сказал агентству Reuters бывший старший советник правительства от Либеральной партии Грег Макичерн.

Тем не менее полностью игнорировать реакцию на визит со стороны США Марк Карни вряд ли сможет. Переговоры о смягчении американских пошлин на канадский экспорт пока лишь приостановлены, а не завершены. Кроме того, до конца года Канаде предстоит завершить пересмотр давнего североамериканского соглашения о свободной торговле с теми же США и Мексикой. Так что канадский премьер в ходе своего визита в Пекин будет проявлять крайнюю осмотрительность.

Наталия Портякова