Минобороны России сообщило о взятии Новояковлевки в Запорожской области

Российские военнослужащие заняли населенный пункт Новояковлевка в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве также подтвердили взятие Купянска-Узлового в Харьковской области.

Новояковлевка перешла под контроль вооруженных сил России при наступательных действиях группировки войск «Днепр», Купянск-Узловой — группировки войск «Запад». По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, в последнем из них идет «проверка и зачистка городских кварталов».

24 января Минобороны отчитывалось о взятии Старицы в Харьковской области, 23-го — Симиновки в том же регионе.